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Захарова сочла подлогом несостыковки в докладе ОЗХО по Навальному

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Фото: пресс-служба МИД РФ
МИД России счел несостыковки в докладе ОЗХО по Навальному подлогом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала несостыковки в датах в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Алексея Навального (учредителя ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) намеренным подлогом. Ее слова цитирует РИА Новости.

Речь идет о несостыковках в докладе организации касательно ее решения отправить направить группу специалистов в Россию с проверкой по Навальному 20 августа 2021 года — до того, как ему стало плохо в самолете. В самой ОЗХО эту ситуацию сочли технической ошибкой. «Это система, это череда подлогов для формирования новой, нужной конъюнктурной повестки западным странам», — заявила Захарова.

Она пояснила, что сотрудники организации так и не смогли пояснить причину появления ошибки и не раскрыли предшествующую ей процедуру. «Технический секретариат молчал. Исполнительный директор техсекретариата — молчал», — отметила дипломат.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили.

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