В МИД назвали «наспех состряпанной провокацией» инцидент с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «наспех состряпанной провокацией» инцидент с Алексеем Навальным (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). Она считает, что эта история должна вызвать массу вопросов «у любого здравомыслящего человека». Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

По словам Захаровой, история «шита белыми нитками». Она призвала немецких коллег ознакомить международную общественность с видеозаписями, которые должны были сделать специалисты ОЗХО сначала при отборе биопроб у Навального в клинике «Шарите», а после при их разделении и опечатывании для передачи в исследовательские лаборатории.

В МИД также подчеркнули, что Технический секретариат ОЗХО «фактически самоустранился» от дачи каких-либо разъяснений по поводу якобы имевшей место технической ошибки в докладе по инциденту с Навальным.

Захарова заявила, что «в этой "мутной" истории запутались сами же немцы». Она напомнила о разговоре постпреда ФРГ при ОЗХО с российскими коллегами, который состоялся в Гааге в сентябре прошлого года. Отмечается, что, согласно выдвинутой немецкой стороной версии событий, решение о задействовании технической экспертизы ОЗХО правительство Германии приняло 11 сентября 2020 года, а соответствующий запрос гендиректору Техсекретариата направили на следующий день.

«Все же действия экспертов ОЗХО в Берлине неделей ранее — 5-6 сентября 2020 года — носили, дескать, подготовительный характер», — сказала Захарова. По ее словам, в тот же период руководство Техсекретариата ОЗХО заявило, что «ничего не получало от немецкой стороны» и вплоть до 4 октября отрицало направление ею спецмиссии в ФРГ.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политику оказали срочную медицинскую помощь. 22 августа его доставили в частную клинику в Берлине, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов отравляющего вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи сообщали, что яда не обнаружили.