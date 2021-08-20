В Госдуме прокомментировали инцидент с Навальным в августе 2020 года

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев прокомментировал инцидент с учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексеем Навальным в августе 2020 года. Его слова приводит Telegram-канал комиссии.

«Сегодня исполняется ровно год с того момента, как Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете и был экстренно госпитализирован в Омске. Но даже спустя год у нас нет достоверной картины: что же на самом деле произошло 20 августа 2020 года. При этом с каждым днем появляется все больше вопросов к раскручиваемой на Западе версии "отравления", на которые мы так и не услышали ответов», — сказал Пискарев и отметил, что пока все признаки указывают на хорошо спланированную внешними силами провокацию.

По его словам, Генпрокуратура России «потеряла счет запросам» к германским властям о международной правовой помощи. Однако немецкая сторона так и не предоставила ни результатов анализов, ни формулы вещества, которым якобы осуществили отравление. Депутат также отметил, что в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пока не прояснили несостыковки в проекте доклада организации, который, по их мнению, «фактически подтверждает то, что отравление Навального стало результатом срежиссированной кампании по обвинению России в применении боевого отравляющего вещества».

«В ответ до сих пор — тишина и невнятное бормотание о "технических ошибках" со стороны официальных лиц», — уточнил Пискарев и добавил, что появляется все больше свидетельств того, что на Западе знали о предстоящем «отравлении» заранее. Так, например, английский Amnesty International уже через несколько часов после госпитализации Навального сделал заявление об его отравлении. «Когда никто еще не знал, что случилось? А там уже знали?» — задался вопросом депутат.

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства. Москва отвергает все обвинения, ссылаясь на нежелание зарубежных стран, в частности Германии, сотрудничать для расследования инцидента.