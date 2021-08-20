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В Минобороны России посоветовали НАТО не беспокоить «русского медведя»

Замминистра обороны России Андрей Картаполов призвал НАТО не будить «русского медведя»
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Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021», которые в сентябре пройдут на территории двух стран, должны показать НАТО, что альянсу не стоит будить «русского медведя», заявил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, пишет РИА Новости.

По его словам, действия Североатлантического альянса в Европе призваны продемонстрировать, что существует проекция военной угрозы. Военные НАТО хотят, чтобы в России «это чувствовали и понимали». Картаполов отметил, что Москва готова к подобным намекам. «В ходе учений "Запад-2021" мы еще раз попытаемся партнерам показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя», — посоветовал представитель Минобороны.

Учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. Во время маневров будет дана оценка готовности армий двух стран к защите Союзного государства.

Ранее МИД Латвии из-за предстоящих учений допустил столкновение НАТО и России. Глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевичс заявил, что маневры приведут к «недопониманию НАТО некоторых действий» со стороны России и Белоруссии.

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