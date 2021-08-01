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В НАТО рассказали о возможности удара по России в Черном море

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Фото: Globallookpress.com

Корабли НАТО в теории могут открыть огонь по российскому флоту в Черном море. Об этом заявил изданию Business Insider командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк.

По его словам, возможность удара существует в том случае, если Россия совершит провокацию в отношении сил альянса, и капитан корабля НАТО расценит это как угрозу. «Я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», — заявил американский адмирал. В то же время он подчеркнул, что военные также не станут стрелять первыми.

Берк отметил, что корабли и самолеты России постоянно сопровождают силы НАТО в Черном море, и обычно действия российских военных профессиональны и не выглядят актами агрессии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender возле берегов Крыма точно не будет последней со стороны сил НАТО. Аналогичные инциденты Москва ожидает и в Южно-Китайском море.

27 июня издание BBC опубликовало фрагменты презентации, в которых сообщалось о задаче эсминца HMS Defender пройти по российской территории в Черном море. Секретные документы оказались в распоряжении журналистов благодаря незнакомцу, сообщившему о находке на автобусной остановке. В России считают, что утечка данных срежиссирована.

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