Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Украины о намерении российской стороны превратить Черное море в свое «внутренне озеро». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, есть только один способ помешать России «поделить море пополам и начать властвовать на своей половине».

Материалы по теме Единый русский народ и проект анти-Россия. Главное из статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» Просили подождать. Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?

«Я тоже знаю, как это сделать. Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся», — заявила Захарова, намекая украинской стороне о возможностях мирного урегулирования территориальных споров между двумя странами.

20 июля Кулеба заявил о наличии у страны конкретных планов того, как помешать России превратить Черное море в свое «внутреннее озеро». Он подчеркнул, что для этого свои усилия должны объединить Украина, Грузия, Молдавия и другие государства Причерноморья, а также страны-члены НАТО. В противном случае, считает дипломат, Россия поделит море пополам и «начнет полностью властвовать в своей зоне».

Опасения Украины также вызвал инцидент с британским эсминцем Defender 23 июня. Киев считает, что реакция Москвы на проход корабля у мыса Фиолент была попыткой России показать свою силу и сыграть на повышение ставок.

Позже на Украине прошли международные военные учения Sea Breeze. В них приняли участие 5 тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп. Некоторые из них были представлены странами НАТО. Во время учений украинские, американские, грузинские и молдавские военнослужащие успели отработать действия, приближенные к условиям, сложившимся в 2014 году на юго-востоке Украины.