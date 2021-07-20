На Украине откажутся от обязательного военного призыва из-за НАТО

На Украине откажутся от обязательного военного призыва к 2023 году, заявил глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, это станет возможно благодаря принятому Верховной Радой закону о национальном сопротивлении, согласно которому на всей территории Украины будет создана система территориальной обороны. Исходя из этого, призывников заменят отряды добровольческих формирований территориальных общин.

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Корниенко также упомянул о проведении реформы военкоматов. В дальнейшем ожидается проведение других военных реформ, содействующих интеграции Украины в НАТО, подчеркнул он. Все эти преобразования также связаны с положениями утвержденной президентом Украины Владимиром Зеленским стратегии военной безопасности страны.

16 июля Верховной Радой был одобрен закон о национальном сопротивлении. Согласно документу, к защите суверенитета и территориальной целостности родины будут привлекаться широкие массы украинских граждан, а также отряды добровольческих формирований территориальных общин. Помимо этого, парламент одобрил закон об увеличении численности военнослужащих украинской армии на 11 тысяч человек.

Ранее Зеленский заверил, что, если западные державы прекратят поддерживать страну в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, ей придется создать «самую мощную армию в Европе» и «решать проблему самостоятельно». По словам политика, речь идет о техническом и войсковом превосходстве, которое будет достигнуто при помощи человеческого потенциала.

В марте Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины, предусматривающую членство страны в НАТО, прекращение «временной оккупации» Россией Крыма, а также замену обязательного призыва службой в резерве.

