Зеленский объявил об усилении Вооруженных сил Украины в 572 раза

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия усиливается в 572 раза, поскольку ее ряды пополнились таким же количеством молодых офицеров. Об этом он рассказал в поздравительном видео, которое было опубликовано в его Telegram-канале.

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«Сегодня Вооруженные силы Украины становятся сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополняют 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриотов Украины», — сказал он.

Зеленский поздравил также выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с присвоением первого офицерского звания.

«Пусть родная земля, отцовская поддержка и материнская молитва всегда оберегают вас и придают силы на очень непростом, но священном пути — защитника родной земли», — добавил он.

Как отметили журналисты издания «Страна.ua», вероятно, Зеленский допустил ошибку, использовав операцию умножения (в 572 раза) вместо операции сложения (больше на 572 человека), но судя по контексту, такой оборот был сделан намеренно.

18 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские военнослужащие способны взять под контроль Донецк и Горловку, но не делают этого во избежание большого числа погибших. По его словам, ВСУ на 100 процентов готовы защищать своих граждан.