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Украинцев привлекут к защите суверенитета от внешней агрессии

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Фото: Pierre Crom / Getty Images
Граждан Украины привлекут к участию в защите суверенитета от внешней агрессии

На Украине граждан будут привлекать к защите суверенитета страны от внешней агрессии. Это станет возможным благодаря одобренному Верховной Радой закону «О национальном сопротивлении», сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно документу, украинцы будут участвовать в защите суверенитета и территориальной целостности родины, а также в сдерживании и противостоянии внешней агрессии. Участие граждан в обороне страны станет одной из основ движения национального сопротивления.

Другой фундаментальной составляющей движения является система территориальной обороны, в рамках которой допускается создание добровольческих формирований территориальных общин. Им разрешат использовать собственное охотничье оружие, добровольцы также получат финансирование на вооружение из государственного бюджета.

Общее руководство национальным сопротивлением будет осуществляться президентом и верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Ответственность за подготовку сопротивления и выполнение команд будет возложена на Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ).

Помимо этого, парламент одобрил закон об увеличении численности военнослужащих украинской армии на 11 тысяч человек. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, это необходимо для создания и обеспечения функционирования сил территориальной обороны ВСУ.

Ранее стало известно, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского «О национальном сопротивлении». Тогда же в первом чтении был одобрен законопроект об увеличении предельной численности ВСУ на 4,4 процента — с 250 до 261 тысячи человек.

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