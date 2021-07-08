Украина сочла свою армию одной из сильнейших в Европе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает вооруженные силы своей страны одними из самых профессиональных и сильнейших в Европе, передает портал LRT.

По мнению политика, такое положение вещей является не только заслугой Киева, но и его союзников по Североатлантическому альянсу, которые помогли обучить армию и укрепить ее боеспособность. «Можно с уверенностью сказать, что Украина способна адекватно ответить на любую агрессию против нашей страны», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что с 2015 года только в Яворовском центре боевой подготовки обучение по стандартам НАТО прошли 19 тысяч украинских военных. Свою позицию по вопросам атлантической интеграции политик обосновал «ценностным выбором» украинцев и подчеркнул, что его результатом стало проведение крупнейших в истории страны учений Sea Breeze 2021.

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В середине июня президент Украины Владимир Зеленский заверил, что, если западные державы прекратят поддерживать страну в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, ей придется создать «самую мощную армию в Европе» и «решать проблему самостоятельно». В ответ на это Министерство иностранных дел России посоветовало ему создать парламент, где не будет скандалов и драк, а мечты о создании сильнейшей армии попросту отринуть.

Позже Верховная Рада также приняла в первом чтении законопроект об увеличении предельной численности Вооруженных сил Украины на 4,4 процента. Свое решение депутаты обосновали необходимостью развития подразделений территориальной обороны и Сил специальных операций для формирования национального сопротивления. В случае утверждения законопроекта численность украинской армии увеличится с 250 тысяч до 261 тысячи человек.