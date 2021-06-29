Украина нарастит численность своей армии

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об увеличении предельной численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 4,4 процента. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что инициативу поддержали 320 депутатов при 226 необходимых. Они аргументировали свой голос необходимостью обеспечить развитие подразделений территориальной обороны ВСУ и Сил специальных операций для формирования «национального сопротивления», что предусмотрено соответствующим законом.

В настоящий момент численность украинской армии составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военных. В случае утверждения законопроекта она увеличится до 261 тысячи при 215 тысяч солдат и офицеров соответственно. На эти цели парламент республики планирует потратить около двух с половиной миллиардов гривен.

Ранее на Украине обосновали необходимости развития Сил специальных операций возможностью проникновения российских подразделений спецназа с территории Белоруссии и истощенностью ВСУ противостоянием на востоке страны. По этой же причине власти задумались об укреплении приграничных территорий, в том числе с помощью инженерно-технических сооружений.