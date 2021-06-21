Украина объяснила покупку турецких беспилотников «сдерживанием» России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые Киев закупил еще в 2019 году, понадобились стране для «сдерживания» России. Об этом министр сообщил в беседе с агентством Anadolu.

«России следует дважды подумать, прежде чем планировать крупномасштабное нападение или создание напряженности, направленной против Украины. Это касается не только беспилотников, но и любого военного оборудования, которое Украина покупает», — отметил глава ведомства.

По словам Кулебы, если Москва вступит с Киевом в крупномасштабный военный конфликт, то Украина будет использовать беспилотники во всех регионах страны, чтобы «защитить себя».

10 апреля сообщалось, что Украина впервые применила турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar ТВ2, который находится на вооружении украинской армии, над зоной силовой операции в Донбассе. Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин подчеркнул, что полет проводился «пока с целью наблюдения». Парламентарий также отметил, что БПЛА хорошо показали себя во время турецкой операции «Весенний щит» против сирийской правительственной армии в 2020 году.