Стало известно об «осаде» России турецкими беспилотниками

Один из важных вопросов, которые следует обсудить президентам США и Турции Джо Байдену и Реджепу Тайипу Эрдогану, — это «осада» России турецкими беспилотниками. Об этом пишет журналистка Зейнеп Гюрканлы в своей статье для газеты Dünya.

По мнению автора, на повестке саммита НАТО 14 июня стояли шесть критических вопросов: поставки российских зенитно-ракетных комплексов C-400, борьба с терроризмом, война в Афганистане, дело США против турецкого госбанка Halkbank, происшествия в Ливии и Восточном Средиземноморье и поставки турецких беспилотников на Украину и в Польшу.

Telegram-канал «Повестка дня Турции» отмечает, что самым интересным представляется последний пункт. Так, автор статьи считает, что с помощью поставок Турция окружила Россию полумесяцем, что может представлять угрозу для последней. Гюрканлы подчеркивает, что этот вопрос особенно важен в свете «соперничества» Москвы и НАТО.

24 мая Министерство обороны Польши рассказало о намерении закупить у Турции беспилотники (БПЛА) Bayraktar TB2. Это первая страна НАТО, которая решила купить турецкие летательные аппараты. Варшава рассчитывает получить оснащенные противотанковыми снарядами дроны в ближайшее время. Речь идет о как минимум 24 БПЛА.

Такой договор подписала и Украина еще несколько лет назад. Неясно, сколько БПЛА она получила: вероятно, речь идет о 50 единицах. В апреле Вадим Ноздря, гендиректор госкомпании «Укрспецэкспорт», занимающейся импортом и экспортом вооружений, рассказывал о намерении наладить совместное производство Bayraktar TB2 на Украине.