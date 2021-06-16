Стало известно о желании США разместить флот в Тихом океане

Пентагон хочет создать постоянную военно-морскую оперативную группу в Тихоокеанском регионе. Это нужно для противостояния Китаю, пишет Politico со ссылкой на источники.

План предполагает, что американский флот будет противостоять китайской военной мощи и «агрессивному поведению» Пекина в Тихом океане. Эта инициатива — работа Целевой группы Пентагона по Китаю, которая была создана по поручению американского лидера Джо Байдена.

«Мы рассматриваем несколько предложений по Индо-Тихоокеанскому региону, чтобы лучше координировать там свои действия», — рассказали источники Politico.

Ни один из предложенных планов пока не доработан.

В начале июня Сенат США одобрил законопроект о выделении почти 250 миллиардов долларов на обеспечение технической конкурентоспособности с Китаем. За принятие документа проголосовали 68 конгрессменов, 32 не поддержали документ.

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