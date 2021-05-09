В Китае предупредили США о катастрофе в случае противостояния им и России

В Китае отметили, что их сотрудничество с Россией не позволит разрастаться превосходству США в мире, пишет автор китайского портала Global Times.

Издание считает, что новое правление американского государства пытается настроить весь Запад против Китая и только провоцирует новые конфликты в мире. Но такая политика, по их мнению, потерпит крах — Россию и Китай не получится загнать в свой миропорядок, так как сегодняшняя мощь двух стран гораздо больше, чем у прежнего военного блока СССР и стран Восточной Европы.

В случае если кто-то станет противостоять Москве и Пекину, то они «потерпят катастрофу», так как единство Китая и России будет в первую очередь направлено против гегемонии американцев. Тем самым автор призывает попытаться улучшить отношения Китая и США, и снизить конфронтацию с Россией.

Ранее посол Кубы в Китае обвинил США в «равносильной геноциду» блокаде страны на протяжении 60 лет, несмотря на то, что две страны работают над обеспечением права народа на развитие и различных прав человека.