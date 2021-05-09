Мир
 
Последние новости
Путин одним словом оценил парад Победы
Названы главные новинки на параде военной техники 9 мая в Москве
Латвийская полиция в День Победы перекрыла доступ к памятнику советским воинам
Россия получила индийский штамм коронавируса
Самая сексуальная спортсменка мира восхитила фанатов фото в коротком узком топе
Массовая драка из-за георгиевской ленты на Украине попала на видео
В Кемерово во время парада загорелся военный автомобиль
Песков объяснил слова Путина про недобитых карателей
На «Бессмертном полку» в Донбассе заметили портрет деда Зеленского
Новости партнеров
Прослушать новость

В Китае предупредили США о катастрофе в случае противостояния им и России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

В Китае отметили, что их сотрудничество с Россией не позволит разрастаться превосходству США в мире, пишет автор китайского портала Global Times.

Издание считает, что новое правление американского государства пытается настроить весь Запад против Китая и только провоцирует новые конфликты в мире. Но такая политика, по их мнению, потерпит крах — Россию и Китай не получится загнать в свой миропорядок, так как сегодняшняя мощь двух стран гораздо больше, чем у прежнего военного блока СССР и стран Восточной Европы.

В случае если кто-то станет противостоять Москве и Пекину, то они «потерпят катастрофу», так как единство Китая и России будет в первую очередь направлено против гегемонии американцев. Тем самым автор призывает попытаться улучшить отношения Китая и США, и снизить конфронтацию с Россией.

Ранее посол Кубы в Китае обвинил США в «равносильной геноциду» блокаде страны на протяжении 60 лет, несмотря на то, что две страны работают над обеспечением права народа на развитие и различных прав человека.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ganging up against China, Russia a nightmare trip for US, West: Global Times editorial
США обвинили в «равносильной геноциду» блокаде
Полтора часа потратили министры «Большой семерки» на обсуждение России
США обвинили Китай в увеличении агрессии во внешней политике