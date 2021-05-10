Мир
 
Последние новости
Пропавшего главу Минздрава Омской области Мураховского нашли живым
Машина из кортежа Пашиняна попала в аварию
Теннисист Медведев вновь стал второй ракеткой мира
«Арктический» танк протаранил светофор в российском городе
Оценены шансы омского министра здравоохранения выжить в лесу
Российский подросток почти час провисел над обрывом в ожидании спасения
В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки
В России выявили 8465 случаев заражения коронавирусом за сутки
Онколог назвал признак предракового состояния
Новости партнеров
Прослушать новость

Китай собрался защищать итоги Второй мировой войны вместе с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Китай будет вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 10 мая.

«Неважно, как будет меняться ситуация в мире, Китай и Россия будут держаться вместе, решительно поддерживать друг друга, вместе защищать международную справедливость и беспристрастность», — сказала она.

По словам дипломата, в Китае оценили «грандиозность» парада Победы в Москве. Она поздравила Москву с праздником.

9 мая китайский портал Global Times предупредил США о катастрофе в случае их противостояния Китаю и России. Издание пишет, что новое правление американского государства пытается настроить весь Запад против Китая, но такая политика не принесет положительных результатов.

В сентябре 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин заявлял о готовности Китая совместно с Россией защищать результаты Второй мировой войны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Китае предупредили США о катастрофе в случае противостояния им и России
В России оценили заявление ВВС США о потерях в будущей войне
Си Цзиньпин пообещал Путину защищать результаты Второй мировой войны
Китай приготовился отстаивать итоги Второй мировой войны вместе с Россией