Китай собрался защищать итоги Второй мировой войны вместе с Россией

Китай будет вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 10 мая.

«Неважно, как будет меняться ситуация в мире, Китай и Россия будут держаться вместе, решительно поддерживать друг друга, вместе защищать международную справедливость и беспристрастность», — сказала она.

По словам дипломата, в Китае оценили «грандиозность» парада Победы в Москве. Она поздравила Москву с праздником.

9 мая китайский портал Global Times предупредил США о катастрофе в случае их противостояния Китаю и России. Издание пишет, что новое правление американского государства пытается настроить весь Запад против Китая, но такая политика не принесет положительных результатов.

В сентябре 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин заявлял о готовности Китая совместно с Россией защищать результаты Второй мировой войны.