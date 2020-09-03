Си Цзиньпин пообещал Путину защищать результаты Второй мировой войны

Китай готов вместе с Россией защищать результаты Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом он написал в поздравительной телеграмме, которую отправил президенту России Владимиру Путину по случаю 75-летия окончания войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Цзиньпин отметил, что Китай готов объединить усилия с Россией «для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью».

Президент России Владимир Путин 1 сентября во время Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать» назвал современными коллаборационистами тех, кто соглашается с переписыванием истории Второй мировой войны. По словам российского лидера, после Второй мировой был создан миропорядок, который действует и сегодня, но кому-то показалось, что этот порядок «можно и нужно» поменять, а для этого надо переписать историю.

В июне этого года российский лидер опубликовал свою статью «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» в американском издании The National Interest.