Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР во Второй мировой войне

Глава Пентагона Марк Эспер рассказал о борьбе США и союзников с «советским коммунизмом» в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр обороны в речи в ознаменование 75-летия капитуляции Японии во Второй мировой отметил, что война унесла более 70 миллионов жизней. «[Война] придала новые очертания международному порядку стран-единомышленников с едиными целями и общими ценностями, которые хорошо подготовили их к последовавшей вскоре и длившейся десятилетиями борьбе с советским коммунизмом», — сказал глава ведомства.

Эспер подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы, как и в 1941 году, «бороться с любым врагом и защищать любого друга».

24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. В пояснительной записке отмечается, что победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны.

2 сентября был объявлен памятной датой — Днем окончания Второй мировой войны — в июле 2010 года. В этот день в 1945 году был подписан Акт о капитуляции Японии. Во всем мире днем окончания Второй мировой войны считают 2 сентября. Между тем в Советском Союзе этим днем считалось 3 сентября. Сохранились плакаты того времени с надписями: «Праздник Победы над Японией — 3 сентября».