В российской школе рекомендовали называть США врагом СССР во Второй мировой

Учителя школы в Выборгском районе Санкт-Петербурга получили методички с рекомендациями, как говорить с учениками о Второй мировой войне. В них, например, США и Великобритания называются врагами СССР, пишет издание MR7.ru.

В материалах, в частности, говорится, что западные союзники Москвы на самом деле были врагами, а европейские страны оказали помощь вермахту и вооружили его для войны с СССР. Там, к примеру, сказано, что Франция передала немцам свои танки (по итогам французской кампании вермахта танковые силы Франции действительно частично встали на вооружение Третьего рейха в качестве трофеев, однако почти половина бронетехники была уничтожена в бою — прим. «Ленты.ру»), чехи построили парк немецких бронетранспортеров (SdKfz 251, основной бронетранспортер вермахта, был создан и выпускался немецкой фирмой Hanomag — прим. «Ленты.ру»), поляки производили самолеты, а польские евреи в Освенциме изготавливали каучук, синтетический бензин и взрывчатку для убийства советских граждан.

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Кроме того, в методичке говорится, что союзники СССР во Второй мировой — США и Великобритания — намеренно затягивали с открытием второго фронта и на самом деле были врагами. В материалах также описываются нынешние экономические санкции против России, введенные после присоединения Крыма в 2014 году.

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