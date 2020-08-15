Истоки русофобии нашли в польско-советской войне

События польско-советской войны 1919-1921 годов превратились в орудия оголтелой антироссийской пропаганды. Истоки русофобии в этом конфликте нашел член центрального Совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Армен Гаспарян, передает «Взгляд».

«У польской русофобии есть две головы и обе связаны с августом. Одна — 1920-го года, другая — 1939-го. Я имею в виду битву за Варшаву, столетие которой сейчас отмечается, и советско-германский договор о ненападении», — отметил историк.

По его словам, речь идет, в частности, о так называемом чуде на Висле — разгроме Красной армии под Варшавой в 1920 году. «Это важная часть польской агитационной машины, направленной не только на внутренний контур, но и на внешний», — пояснил Гаспарян. Он добавил, что цель подобной пропаганды — заставить Европу поверить в то, что она должна быть вечно благодарна Польше за то, что та «остановила продвижение большевистских орд».

При этом, подчеркнул историк, сейчас в Варшаве предпочитают не вспоминать, что именно Польша начала ту войну, а также о том, что происходило с попавшими в польский плен красноармейцами и даже белогвардейцами. «У поляков этой части истории нет. У них есть Катынь, за которую россияне должны бесконечно платить и каяться. А все свои многочисленные грехи: организацию концлагерей, мор, отсутствие медицинской помощи, расстрелы — это все они не очень-то и хотят признавать», — отметил Гаспарян.

Он также добавил, что едва ли стоит надеяться на то, что русофобские настроения в Польше в будущем сойдут на нет. По мнению историка, подобные настроения в республике поддерживаются не только за счет стараний США, но и за счет существующего у поляков «комплекса несостоявшейся империи». «Можно полагать, что градус русофобии будет только повышаться по причине того, что существующие комплексы поляков никуда не деваются», — признал Гаспарян.

Ранее в Польше неоднократно обвиняли России в попытках манипулировать историей. В частности, в июне в этом упрекнули президента России Владимира Путина после того, как он опубликовал свою статью «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» в американском издании The National Interest. До этого польский МИД заявлял, что Польша одержала победу в историческом споре с Россией.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



