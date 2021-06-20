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Польша пошлет турецкие беспилотники защищать восточные границы НАТО

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Фото: Globallookpress.com

Польша пошлет турецкие беспилотники защищать восточные границы НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел страны Збигнев Рау в ходе интервью на полях Анталийского дипломатического форума, передает РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что Анкара и Варшава сталкиваются с «угрозами безопасности» на своих границах. По его словам, турецкие Bayraktar TB2, о закупке которых которых Польша объявила в мае, позволят стране улучшить потенциал своей армии и укрепить границы альянса. Во время интервью польский министр также заявил, что сейчас Анкара и Варшава ведут диалог с Грузией и Украиной о способах укрепления их сотрудничества с НАТО.

Ранее на полях Анталийского дипломатического форума глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о роли Киева и Анкары в Черном море. По его словам, сейчас в Черном море полно угроз из-за «оккупации» Россией Крыма. Тем не менее украинский министр считает, что Киев и Анкара являются двумя географически наиболее стабилизирующими силами в черноморском регионе.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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