В Польше назвали оружейную сделку с Турцией «сигналом для России»

Оружейная сделка с Турцией — сигнал Польши и Вашингтону, и Москве. Такое мнение по поводу покупки Варшавой турецких военных беспилотников высказал военный аналитик Марек Сверчинский в комментарии немецкому изданию Die Welt.

По мнению Сверчинского, Польша этим не слишком продуманным решением может поставить под удар собственную военную промышленность: польские дроны, сравнимые с турецкими, находятся в разработке с 2010 года.

Однако, подчеркивается в публикации, усиливая турецкими беспилотными аппаратами свою армию, Варшава показывает, что недовольна политикой США в отношении «Северного потока-2». Польша является одним из важнейших покупателей американского оружия.

Вместе с тем эта сделка — сигнал для России, которая по сей день остается ключевым объектом оборонной политики Польши.

Договор о покупке 24 беспилотников Bayraktar, которые помогли Азербайджану преуспеть в ходе последнего конфликта в Нагорном Карабахе, был подписан на прошлой неделе.

В начале апреля стало известно, что Турция договорилась продать Украине партию Bayraktar. После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег Турцию от подпитки милитаристских настроений Киева.

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