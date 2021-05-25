Турция отправит истребители в Польшу

Турция отправит истребители F-16 в Польшу в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Польша и Турция занимают сильные позиции в Североатлантическом альянсе. Он выступил на пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой, который посетил Анкару с официальным визитом.

«Мы с удовлетворением встретили отправку Польшей на авиабазу "Инджирлик" морского патрульного самолета и военной миссии», — заявил Эрдоган. Дуда отметил, что встретится на турецкой авиабазе с польскими военнослужащими 25 мая.

22 мая стало известно, что власти Польши захотели закупить у Турции десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, которые помогли Азербайджану преуспеть в ходе последнего конфликта в Нагорном Карабахе.

В начале апреля сообщалось, что Турция договорилась продать Украине партию Bayraktar. После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег Турцию от подпитки милитаристских настроений Киева.