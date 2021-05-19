В США осудили «антисемитские высказывания» Эрдогана

США решительно осуждают «антисемитские высказывания» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, считают их предосудительными и призывают его воздержаться от «разжигающих ненависть заявлений». Об этом говорится в письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса. Об этом сообщает ТАСС.

При этом дипломат не уточнил, о каких именно высказываниях Эрдогана идет речь. Кроме того, Вашингтон призывает Анкару присоединиться к США в работе по прекращению конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Эрдоган осудил поддержку израильских сил американской стороной. Турецкий лидер напомнил, что палестинский народ долгие годы страдал от преследований и гонений. Он добавил, что больше не может молчать, пока американский президент «пишет историю своими кровавыми руками».

17 мая стало известно, что США продадут Израилю высокоточное оружие стоимостью в 735 миллионов долларов на фоне обострившегося конфликта с Палестиной.

16 мая Эрдоган заявил, что международному сообществу стоит «преподать Израилю сильный и сдерживающий урок» в связи с эскалацией конфликта с Палестиной. Он подчеркнул, что в Турции разгневаны «гнетом террористического» Израиля, который «перешел все границы», и пообещал помочь палестинцам.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля. По территории страны были выпущены тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян и 220 жителей сектора Газа.