Эрдоган рассказал о «кровавых руках» Байдена

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил поддержку израильских сил американской стороной. Об этом пишет Hürriyet Daily News.
Турецкий лидер напомнил, что палестинский народ долгие годы страдал от преследований и гонений.
«Сегодня мы увидели подпись [президента США Джо] Байдена на продаже оружия Израилю», — отметил Эрдоган. Он добавил, что больше не может молчать, пока американский президент «пишет историю своими кровавыми руками».
17 мая стало известно, что США продадут Израилю высокоточное оружие стоимостью в 735 миллионов долларов на фоне обострившегося конфликта с Палестиной.
16 мая Эрдоган заявил, что международному сообществу стоит «преподать Израилю сильный и сдерживающий урок» в связи с эскалацией конфликта с Палестиной. Он подчеркнул, что в Турции разгневаны «гнетом террористического» Израиля, который «перешел все границы», и пообещал помочь палестинцам.
10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля. По территории страны были выпущены тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян и 220 жителей сектора Газа.