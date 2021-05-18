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Эрдоган рассказал о «кровавых руках» Байдена

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил поддержку израильских сил американской стороной. Об этом пишет Hürriyet Daily News.

Турецкий лидер напомнил, что палестинский народ долгие годы страдал от преследований и гонений.

«Сегодня мы увидели подпись [президента США Джо] Байдена на продаже оружия Израилю», — отметил Эрдоган. Он добавил, что больше не может молчать, пока американский президент «пишет историю своими кровавыми руками».

17 мая стало известно, что США продадут Израилю высокоточное оружие стоимостью в 735 миллионов долларов на фоне обострившегося конфликта с Палестиной.

16 мая Эрдоган заявил, что международному сообществу стоит «преподать Израилю сильный и сдерживающий урок» в связи с эскалацией конфликта с Палестиной. Он подчеркнул, что в Турции разгневаны «гнетом террористического» Израиля, который «перешел все границы», и пообещал помочь палестинцам.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля. По территории страны были выпущены тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян и 220 жителей сектора Газа.

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