США продадут Израилю оружия на сотни миллионов на фоне конфликта с Палестиной

США продадут Израилю высокоточное оружие стоимостью в 735 миллионов долларов на фоне обострившегося конфликта с Палестиной. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, администрация президента Джо Байдена проинформировала Конгресс США о готовящейся сделке 5 мая, еще до недавнего обострения обстановки в регионе. Конгрессмены могут заблокировать сделку в течение 20 дней с момента официального уведомления о ней.

Газета отмечает, что как сам факт поставок оружия, так и время для заключения подобной сделки вызывают вопросы у ряда конгрессменов-демократов, которые обеспокоены поддержкой Израиля со стороны администрации Байдена. В частности, неназванный член Конгресса сообщил изданию, что если США просто поставят Израилю оружие и не окажут на него давления для заключения перемирия с Палестиной, то это лишь усугубит конфликт.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c

начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян и 220 жителей Сектора Газа.