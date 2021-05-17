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Число жертв ударов Израиля по сектору Газа возросло

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Фото: Mohammed Salem / Reuters

Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа возросло до 220 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Палестинской национальной администрации в Facebook.

Отмечается, что 21 из них погибли в результате столкновений на Западном берегу реки Иордан.

По последним данным, число раненых увеличилось до 6039 человек. «Из них 3728 пострадали на Западном берегу, 1300 — в секторе Газа, 1011 — в Иерусалиме», — заявили в палестинском ведомстве.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения идут до сих пор.

По данным на 16 мая, с начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян. Палестина в результате израильских обстрелов потеряла более двухсот человек.

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