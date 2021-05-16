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Выросло число жертв обрушения трибуны в Израиле

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Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Число жертв обрушения трибуны в пригороде Иерусалима выросло. На данный момент в результате трагедии умерло два человека, передает ТАСС со ссылкой на радио Kan.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на службу скорой медицинской помощи «Маген Давид Адом», из здания было эвакуировано 132 человека.

16 мая рухнула трибуна с молящимися в синагоге города Гиват-Зеев, сообщалось об одном погибшем и десятках пострадавших.

Два человека после происшествия находились в критическом состоянии, еще шестеро — в тяжелом, около 60 человек получили легкие ранения. На месте работают экстренные службы.

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