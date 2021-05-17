Постпред Израиля в ООН раскрыл причину обострения конфликта с ХАМАС

Постпред Израиля Гилад Эрдан в ходе заседания Совета безопасности ООН раскрыл причину обострения конфликта Тель-Авива с движением ХАМАС. Его слова приводитРИА Новости.

По его словам, обострение конфликта между Израилем и ХАМАС началось из-за «внутренних палестинских политических маневров». «ХАМАС полностью задумал это с целью захватить политическую власть. Все это было частью их порочного плана», — сказал Эрдан, добавив, что движение стремится к разрушению Израиля, а также соперничает за власть на Западном Берегу и стремится сменить палестинскую администрацию.

Он отметил, что ХАМАС не понравилось решение президента ПНА Махмуда Аббаса отложить выборы в Палестине, которые он «не проводил в течение 15 лет». Нападение, отметил он, вынудило Израиль защищать своих граждан и «нанести удар по террористической машине ХАМАС, чтобы раз и навсегда остановить их агрессию».

Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш предложил способ решения палестино-израильского конфликта. Так, по мнению главы организации, единственный выход из сложившейся ситуации — возврат к переговорам для создания двух государств со столицей в Иерусалиме.

Обострение конфликта началось на фоне столкновений израильтян и палестинцев в День Иерусалима, который отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города по итогам Шестидневной войны 1967 года. Палестина называет Восточный Иерусалим (Аль-Кудс) оккупированной территорией, что подкреплено резолюциями СБ ООН. Израиль же считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей.