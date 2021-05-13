Эрдоган назвал Европу открытой тюрьмой для мусульман

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Европу открытой тюрьмой для 35 миллионов мусульман. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

Турецкий лидер осудил рост исламофобии и проведение дискриминационной политики в Евросоюзе, в частности, во Франции. Он заявил, что исламофобия не менее опасна, чем коронавирус, и так же быстро распространяется в европейских странах.

«Нет никакой разницы между атмосферой ненависти к евреям перед Второй мировой войной, и атмосферой, которая создается против мусульман сегодня», — сообщил Эрдоган. Он отметил, что на последователей ислама все чаще «навешивают ярлык чужаков», особенно это касается женщин в хиджабах.

Политик подчеркнул, что европейские лидеры не борются с исламофобией и используют ее в своих целях. По его мнению, ситуация достигла критического уровня, и все мусульмане в Европе сталкиваются с серьезными угрозами своей безопасности.

Эрдоган также раскритиковал закон о борьбе с экстремизмом, который могут принять во Франции. Он заявил, что закон нарушает права человека, ограничивает религиозную свободу и подрывает демократические ценности. «Мы ожидаем, что французское правительство как можно скорее отменит этот законопроект», — добавил президент.

В апреле Министерство внутренних дел Франции представило проект нового антитеррористического законодательства, который вызвал критику со стороны правозащитников, так как некоторые его положения нарушают закон о конфиденциальности. Выдвинутые в рамках инициативы предложения позволят властям систематически отслеживать поведение людей в интернете и дольше хранить их данные.