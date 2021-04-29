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Правозащитники раскритиковали проект закона о борьбе с терроризмом во Франции

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Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Министерство внутренних дел Франции представило проект нового антитеррористического законодательства, который вызвал критику со стороны правозащитников, так как некоторые его положения нарушают закон о конфиденциальности. Об этом сообщает The Washington Post.

Выдвинутые в рамках инициативы предложения позволят властям систематически отслеживать поведение людей в интернете и дольше хранить данные. Правозащитники заявляют, что такие меры могут нарушить постановление Европейского суда, который в прошлом году заявил, что программы массового наблюдения являются незаконными.

«Террористы изменили способы связи. Мы продолжаем оставаться слепыми, отслеживая телефонные линии, которыми больше никто не пользуется», — описал ситуацию министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Выступающие за защиту конфиденциальности активисты настаивают на том, что нет никаких доказательств того, что предложенный закон предотвратит атаки. Они видят в предложениях министерства попытку правительства Макрона за год до президентских выборов отразить критику со стороны крайне правых .

В 2017 году во Франции приняли антитеррористический закон, согласно которому было разрешено ограничивать свободу передвижения подозреваемых в терроризме без решения суда, а также организовывать масштабные проверки полицией на вокзалах и в аэропортах.

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