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Польша захотела получить десятки преуспевших в Карабахе турецких беспилотников

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Власти Польши захотели закупить у Турции десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, которые помогли Азербайджану преуспеть в ходе последнего конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу, 22 мая, заявил министр обороны республики Мариуш Блащак, передает ТАСС.

«В армию поступит оружие, которое до сих пор не было на вооружении польских ВС, проверенное оружие, эффективное оружие, оружие, которое отпугивает агрессора», — отметил глава польского Минобороны.

По его словам, речь идет о приобретении 24 беспилотников. Как ожидается, соответствующее соглашение между странами будет подписано в понедельник, 24 мая, в ходе визита президента Польши Анджея Дуды в Турцию. Первую партию вооружения Варшава получит в 2022 году.

В начале апреля стало известно, что Турция договорилась продать Украине партию Bayraktar. После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег Турцию от подпитки милитаристских настроений Киева.

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