Турция обвинила Израиль в превращении Газы в «тюрьму под открытым небом»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Израиль в военных преступлениях, сказав, что еврейское государство превратило палестинскую Газу в «крупнейшую тюрьму под открытым небом». Об этом он заявил 20 мая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по Палестине, сообщает телеканал RTVI.

По мнению министра, Израиль должен быть наказан за свои действия, иначе повторной эскалации не избежать. «Агрессивные действия Израиля представляют собой военное преступление. Мы должны назвать виновника преступления», — заявил Чавушоглу.

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Он также обвинил Израиль в том, что он сделал из Газы «крупнейшую тюрьму под открытым небом», так как на территории 365 квадратных километров вынуждены уживаться два миллиона человек.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил поддержку израильских сил американской стороной. Турецкий лидер напомнил, что палестинский народ долгие годы страдал от преследований и гонений. Он также заявил, что международному сообществу стоит «преподать Израилю сильный и сдерживающий урок» в связи с эскалацией конфликта с Палестиной.

Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа вступил в силу в 02:00 (по мск) 21 мая.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений на фоне решения израильских властей выселить четыре палестинских семьи из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и наносит авиаудары по целям в секторе Газа. Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.