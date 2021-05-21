Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа вступил в силу в 02:00 (по мск) 21 мая. Об этом сообщает ТАСС.

По данным местных СМИ, в секторе Газа активно празднуют «победу сопротивления». Сотни человек вышли на улицы Рамаллы и в честь окончания боевых действий запускают в небо салюты.

Ранее Израиль принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной. Согласно официальному заявлению пресс-службы правительства, израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно проголосовал за данное решение.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. Затем,10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.