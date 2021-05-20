Израиль принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

Согласно официальному заявлению, израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно проголосовал за данное решение. Отмечается, что двустороннее прекращение огня вступит в силу позже.

Ранее дипломатический источник в Египте рассказал, что перемирие между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа может начаться в первые часы пятницы, 21 мая. Собеседник агентства ТАСС уточнил, что для этого необходимо одобрение этой инициативы обеими сторонами — правительством Израиля и палестинскими фракциями.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. Затем, 10 мая, палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и наносит авиаудары по целям в секторе Газа. Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.