Назван срок начала перемирия между Израилем и ХАМАС

Перемирие между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа может начаться в первые часы пятницы, 21 мая. Об этом ТАСС рассказал дипломатический источник в Египте, который выступает посредником по урегулированию конфликта.

Собеседник агентства уточнил, что для этого необходимо одобрение этой инициативы обеими сторонами — правительством Израиля и палестинскими фракциями.

Ранее стало известно, что Израиль собрался остановить военную операцию в секторе Газа и уведомил об этом египетского посредника. В свою очередь, заместитель главы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук рассказал «Ленте.ру», что для заключения перемирия с палестинским движением ХАМАС Израиль должен прекратить практику выселения арабских семей, покинуть мечеть Аль-Акса и прекратить авиаудары по сектору Газа.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. Затем, 10 мая, палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и наносит авиаудары по целям в секторе Газа. Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.