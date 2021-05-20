В ХАМАС перечислили требования к Израилю для перемирия

Для заключения перемирия с палестинским движением ХАМАС Израиль должен прекратить практику выселения арабских семей, покинуть мечеть Аль-Акса и прекратить авиаудары по сектору Газа. Такие требования в беседе с «Лентой.ру» перечислил заместитель главы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук.

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По словам представителя ХАМАС, помимо одновременного прекращения огня движение добивается устранения причин, которые привели к последней эскалации: выселения арабских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, а также отвод израильских сил от мечети Аль-Акса. ХАМАС также подчеркнул необходимость восстановления сектора Газы, в котором в ходе израильских авианалетов были разрушены жилые здания и инфраструктура.

«Наши условия прекращения огня ясны: уход из мечети Аль-Акса и возвращение к ситуации, которая была до 2002 года [операции "Защитная стена"], прекращение иудаизации арабских деревень и кварталов, прекращение атак на сектор Газа и снятие осады. В итоге эта война закончится на наших условиях, а не на условиях оккупантов [Израиля]», — заявил Абу Марзук.

Представитель движения также заявил, что США не могут выступать посредником в конфликте между Израилем и Палестины, поскольку является «главным сторонником» еврейского государства. Отвечая на вопрос о российской инициативе по проведению израильско-палестинских переговоров в Москве, Абу Марзук рассказал, что ХАМАС подобного предложения не получал и не обсуждал.

19 мая агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в Египте, выступающем посредником между Израилем и Палестиной, что стороны конфликта в принципе согласились на перемирие, однако детали соглашения до сих пор обсуждаются. В тот же день Абу Марзук сообщил «Ленте.ру», что соглашение о перемирии с Израилем может быть достигнуто в ближайшее время — в течение нескольких часов или двух дней. Издание Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщило, что Израиль планирует достичь цели операции в секторе Газа в течение одних-трех суток, после чего будет готов договориться о перемирии с палестинскими группировками.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. Затем, 10 мая, палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и наносит авиаудары по целям в секторе Газа. Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.