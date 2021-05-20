В Израиле назвали сроки операции в секторе Газа

Израиль планирует достичь военных целей, поставленных в рамках операции в секторе Газа, в течение одних-трех суток, после чего будет готов договориться о перемирии с палестинскими группировками. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

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По информации издания, в последние дни сотрудники египетской разведки и спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд провели переговоры с представителями радикального движения ХАМАС и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом для заключения перемирия между сторонами. Бен-Шаббат выслушал предложения посредников, но до сих пор не получил мандата от премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху на проведение предметных переговоров.

Издание сообщает, что, как ожидается, израильское правительство изменит свою политику по вопросу перемирия с Палестиной 20 мая и приступит к переговорам о прекращении огня.

19 мая агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в Египте, выступающем посредником между Израилем и Палестиной, что стороны конфликта в принципе согласились на перемирие, однако детали соглашения до сих пор обсуждаются. Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил «Ленте.ру», что соглашение о перемирии с Израилем может быть достигнуто в ближайшее время — в течение нескольких часов или двух дней. Представитель движения также назвал условия для перемирия: обе стороны должны прекратить огонь одновременно.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. Затем, 10 мая, палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и наносит авиаудары по целям в секторе Газа. Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.