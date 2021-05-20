ХАМАС назвал сроки и условия для перемирия с Израилем

Соглашение о перемирии между Палестиной и Израилем может быть достигнуто в ближайшее время — в течение нескольких часов или двух дней. Об этом «Ленте.ру» сообщил заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук через своего пресс-секретаря.

Представитель движения также назвал условия для перемирия: обе стороны должны прекратить огонь одновременно. «Это очевидно как из содержания телефонного разговора [президента США Джо] Байдена с [израильским премьером Биньямином] Нетаньяху, а также из недавних заявлений самого Нетаньяху», — заявил Абу Марзук.

Ранее в среду Байден позвонил Нетаньяху, их разговор стал четвертым с начала последнего обострения конфликта между Израилем и Палестиной. В Белом доме рассказали, что американский лидер призвал Израиль к деэскалации и заключению соглашения о прекращении огня с палестинскими группировками. В тот же день агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в Египте, выступающем посредником между Израилем и Палестиной, что стороны конфликта в принципе согласились на перемирие, однако детали соглашения до сих пор обсуждаются.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. Затем, 10 мая, палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и наносит авиаудары по целям в секторе Газа. Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.