Израиль приготовился продолжить авиаудары по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова продолжить нанесение авиаударов по сектору Газа. Его слова приводит ТАСС.

«Намерен продолжать эту операцию до тех пор, пока ее цель не будет достигнута: пока не будут обеспечены спокойствие и безопасность для вас — граждан Израиля», — сказал Нетаньяху.

Ранее Байден в беседе с Нетаньяху поддержал прекращение огня между Израилем и Палестиной. Помимо этого, президент США выразил твердую поддержку права Израиля на самозащиту против неизбирательных ракетных атак и призвал еврейское государство сделать все, чтобы обеспечить защиту невинных гражданских лиц.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — по территории страны были выпущено тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян и 220 жителей сектора Газа.