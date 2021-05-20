В ХАМАС заявили о готовности месяцами бомбить Израиль

Палестинское движение ХАМАС способно месяцами бомбить Израиль. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель главы политбюро движения Муса Абу Марзук.

Материалы по теме Перешли Иордан Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке? Весеннее обострение. Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?

Абу Марзук сообщил, что ХАМАС обладает достаточными ресурсами для того, чтобы продолжить наносить массированные удары по израильским городам. По словам представителя движения, продолжительность ракетных обстрелов будет зависеть от следующих шагов Израиля. «Если израильские авиаудары усилятся, мы нарастим собственные ракетные обстрелы, а если израильтяне будут совершать массовые убийства и обстреливать жилые дома, мы увеличим радиус действия наших ракет на другие города Израиля», — заявил Абу Марзук.

Он добавил, что ХАМАС готово в том числе и к наземной операции Израиля. По его словам, бойцы движения более приспособлены к уличным условиям, поэтому «противник осознает, что наземное наступление обернется крупным поражением».

19 мая агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в Египте, выступающем посредником между Израилем и Палестиной, что стороны конфликта в принципе согласились на перемирие, однако детали соглашения до сих пор обсуждаются. В тот же день Абу Марзук сообщил «Ленте.ру», что соглашение о перемирии с Израилем может быть достигнуто в ближайшее время — в течение нескольких часов или двух дней. Издание Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщило, что Израиль планирует достичь цели операции в секторе Газа в течение одних-трех суток, после чего будет готов договориться о перемирии с палестинскими группировками.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. Затем, 10 мая, палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и наносит авиаудары по целям в секторе Газа. Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.