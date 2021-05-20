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Генсек ООН назвал адом жизнь палестинских детей

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Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш
Фото: Maxim Shemetov / AP

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал адом жизнь палестинских детей из-за конфликта в секторе Газа. Он заявил об этом на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

Генеральный секретарь призвал стороны прекратить огонь в регионе, чтобы не допустить новых жертв из гражданского населения. «Возвращение к мирному процессу — это единственный путь к долгосрочному и справедливому решению», — добавил он.

Гуттериш отметил, что Израиль должен обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа. «Нападения группировок боевиков на районы, прилегающие к контрольно-пропускным пунктам, недопустимы», — сказал он.

Политик напомнил о необходимости вернуться к переговорам для решения вопроса о статусе Иерусалима и других территорий. Он также подчеркнул важность совместной работы над урегулированием палестино-израильского кризиса в формате «ближневосточного квартета», в который также входит Россия, США и Евросоюз.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. Затем, 10 мая, палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и наносит авиаудары по целям в секторе Газа. Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.

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