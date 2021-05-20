Палестинское движение ХАМАС поставило условие для соблюдения перемирия с Израилем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника по СМИ главы политбюро организации Тахера Ан-Ноно.

По его словам, ХАМАС будет соблюдать перемирие, если Израиль тоже будет его придерживаться. Представитель движения отметил, что соглашение о взаимном и одновременном прекращении огня в секторе Газа начнет действовать с 00:02 мск пятницы, 21 мая.

Ранее Израиль принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной. Согласно официальному заявлению пресс-службы правительства, израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно проголосовал за данное решение. Отмечается, что двустороннее прекращение огня вступит в силу позже.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. Затем,10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и наносит авиаудары по целям в секторе Газа. Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.