Байден поблагодарил Нетаньяху за окончание боевых действий с сектором Газа

Президент США Джо Байден обсудил с премьер-министром Израиля прекращение боевых действий между израильтянами и палестинцами. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на выступление американского лидера с комментарием по ситуации на Ближнем Востоке.

Байден рассказал, что в ходе телефонного разговора он приветствовал прекращение огня и поблагодарил Нетаньяху за решение остановить текущие боевые действия менее чем за 11 дней. Помимо этого, Байден отметил, что США помогут Израилю восстановить систему ПВО «Железный купол», чтобы обеспечить безопасность его жителей.

Глава США также заявил, что Вашингтон будет работать с ООН и другими международными участниками, чтобы предоставить гуманитарную помощь жителям сектора Газа и оказать содействие в его восстановлении.

Ранее Израиль принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной. Согласно официальному заявлению пресс-службы правительства, израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно проголосовал за данное решение. Отмечается, что двустороннее прекращение огня вступит в силу позже.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. Затем,10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и наносит авиаудары по целям в секторе Газа. Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.