Россия отреагировала на перемирие между Израилем и Палестиной

Россия приветствует перемирие между Израилем и Палестиной. Так на решение двух сторон прекратить огонь отреагировала представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.
По словам Захаровой, с самого начала конфликта российские дипломаты предпринимали усилия по прекращению огня и находились на связи со сторонами конфликта и региональными игроками, в том числе на уровне главы МИД России. «Мы выражаем соболезнования всем семьям погибших и пострадавших. Особо отмечаем посредническую миссию руководства Арабской Республики Египет. Важный вклад в прекращение войны внесла Организация Объединенных Наций, в том числе спецкоординатор ООН по Ближнему Востоку [Тор] Веннесланд», — заявила Захарова.
Накануне Израиль принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной. Согласно официальному заявлению пресс-службы правительства, израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно проголосовал за данное решение. ХАМАС в свою очередь заявил, что будет соблюдать перемирие, если Израиль тоже будет его придерживаться. Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 2 часа ночи 21 мая.
Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. Затем,10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. В результате эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 12 израильтян и не менее 230 жителей сектора Газа.