Эрдоган анонсировал послание ко всему миру

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил намерение выступить с посланием для всего мира во время визита 20 июля в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК). Его слова приводит РИА Новости.

«Я надеюсь, что совершу визит в ТРСК 20 июля и выступлю там с необходимым посланием по Северному Кипру. Оно касается не только острова, но и всего мира», — сказал турецкий лидер. Эрдоган не уточнил тему встречи, однако не исключил, что сообщит «новости о нефти и природном газе», поступающие из Восточного Средиземноморья.

20 июня в ТРСК отметят 47-ю годовщину военного вторжения Турции на Кипр с 1974 году. Греческая часть острова считает этот день траурным, в то время как турецкая — национальным праздником, «Днем мира и свободы».

Ранее Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным обострившийся конфликт Израиля и Палестины, обстрел Иерусалима и других населенных пунктов. Анкара и Москва напомнили о роли международных переговорщиков между сторонами — представителей России, ООН, ЕС и США.