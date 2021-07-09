На Украине спрогнозировали сроки вступления в НАТО

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников спрогнозировал, что страна вступит в НАТО, когда будет равным партнером для альянса. Его слова приводит РИА Новости.

«Не имеет значения — завтра мы зайдем в ЕС, послезавтра мы зайдем в НАТО», — сказал Резников. Он добавил, что Украина вступит в альянс тогда, когда поймет, что опыт украинской армии будет важен для стран Запада.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна хочет получить «честный ответ» о сроках вступления в НАТО. По его словам, Украина провела реформы в сфере обороны и безопасности и намерена продолжать их, чтобы полностью соответствовать стандартам НАТО. Он также заявил о влиянии Москвы на этот вопрос.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ожидает нового сигнала о перспективе членства в НАТО в 2023 году. Он добавил, что будет приветствовать, если в рамках него «что-то новенькое продемонстрируют Украине страны альянса».