Украина захотела получить «честный ответ» о сроках вступления в НАТО

Украина хочет получить «честный ответ» о сроках вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Об этом 8 июля сообщает «Интерфакс — Украина».

Кулеба сказал, что что Украина провела реформы в сфере обороны и безопасности и намерена продолжать их, чтобы полностью соответствовать стандартам НАТО.

«Мы хотим честного ответа взамен, ответа на вопрос "когда?". Мы понимаем, что членство в НАТО — это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующего шага в нашей евроатлантической интеграции», — подчеркнул глава МИД.

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Он также заявил о влиянии Москвы на этот вопрос.

«Россия — это "слон в комнате". С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса в отношениях между Украиной и НАТО. Но в то же время мы слышим за закрытой дверью и при выключенных микрофонах, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку "мы должны учитывать Россию"», — посетовал Кулеба.

По словам министра, в Киеве понимают, что «так функционирует политика». «Мы все реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ожидает нового сигнала о перспективе членства в НАТО в 2023 году.