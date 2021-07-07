Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с американским коллегой Джо Байденом, которая запланирована на июль. Его слова передает ТАСС.

Украинский лидер ждет «конкретики, понимания, обсуждения вопросов обороны, безопасности и экономики». «По всем трем направлениям мы должны понимать, как мы должны сотрудничать, где США будут действительно нас поддерживать. Мы чувствуем эту поддержку», — добавил Зеленский.

Ранее украинский президент заявил, что ждет нового сигнала о перспективе членства в НАТО в 2023 году, добавив, что уже сегодня Украина хочет получить и конкретный перечень реформ, которые ей необходимо реализовать для вступления в альянс.

