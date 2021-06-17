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Главу офиса Зеленского отказались соединить с советником Байдена

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Андрей Ермак
Андрей Ермак
Фото: страница Андрея Ермака в Facebook

Белый дом отказался соединить по телефону главу Офиса президента Украины Андрея Ермака с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Об этом пишет ZN.UA.

Сообщается, что представитель Киева пытался связаться с Салливаном 14 июня. Однако в Вашингтоне предложили ему пообщаться чиновником более низкого ранга — старшим директором по делам Европы в Совете национальной безопасности при Белом доме Амандой Слоат.

Предложенный собеседник не устроил Ермака, и он отказался от разговора, распорядившись перевести звонок на одного из его заместителей. Источники издания утверждают, что «подобное поведение Ермака весьма неприятно удивило американскую сторону».

15 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказывается признавать договоренности между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые касаются республики, но будут достигнуты без ее участия. В преддверии женевского саммита он выразил уверенность, что Украина станет «важной темой» переговоров между американским и российским лидерами. Позднее Путин рассказал, что на встрече тема вступления Украины в НАТО была затронута «мазком». «Здесь пожалуй нечего обсуждать», — сказал он.

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